Verbot lässt Uber-Konkurrenten Wundercar kalt

Die Kritik an Wundercar hat ein mediales Echo ausgelöst, das für das 2013 in der Hansestadt gegründete Unternehmen eine große Werbung ist. „Normalerweise melden sich 100 neue Leute pro Tag an, derzeit sind es bis zu 50 neue Nutzer pro Minute“, berichtet Froh. Auch viele neue Fahrer hätten sich registriert, die alle ein Auswahlverfahren durchlaufen müssten. „Wir wollen keine Leute, die einen Job suchen“, erklärte Froh. In Deutschland gibt es Wundercar momentan nur in Hamburg und Berlin. „Das Interesse ist inzwischen so groß, dass man sich nun bundesweit als Fahrer anmelden kann.“ In etwa zwei Wochen solle dann deutschlandweit eine Fahrtanfrage möglich sein.