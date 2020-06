Verbot von Facebook-Partys gefordert

Wuppertal

auf. Kurz darauf wurden inbei einer spontanen Feier mit 800 Teilnehmern 41 junge Leute vorübergehend in Gewahrsam genommen. Es gab 16 Verletzte.

Ruf nach "Internet-Führerschein"

Schünemann sagte der „ Welt am Sonntag“, die Länder müssten die geltenden Gesetze konsequent anwenden und ihre Aufklärungsarbeit bei Jugendlichen und Eltern verbessern. Nötig sei ein „Internet- Führerschein“ in den Schulen, um über die Gefahren von Facebook aufzuklären. „Die Jugendlichen wissen doch oft gar nicht, was sie anrichten.“ Die Kommunen würden ihren Aufwand den Eltern in Rechnung stellen: „Sie müssen dann für die Schäden und Müllabfuhr aufkommen. Das kann schon mal mehrere tausend Euro kosten.“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) warnte, dass aus einer harmlosen Geburtstagseinladung schnell ein „massives Sicherheitsproblem“ mit unabsehbaren Folgen werden könne. Für den Einladenden entstünden manchmal „immense Kosten“, weil das Ziel solcher „Partygäste“ oft nur Randale und Zerstörung sei. „Wird wegen Straftaten ermittelt, muss der Verursacher womöglich auch die Kosten des Polizeieinsatzes zahlen“, sagte Herrmann.