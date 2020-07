Verbraucherschützer warnen vor falschen Paketdienst-Mails

Mit den Namen bekannter Paketdienste wie DHL und UPS versuchen derzeit Internet-Kriminelle, per E-Mail schädliche Software auf Computern zu verbreiten. In den E-Mails sei ein Link zur angeblichen Sendungsverfolgung angegeben, erklärte die deutsche Verbraucherzentrale Brandenburg am Freitag. Wer den Link anklicke, werde aufgefordert, eine Datei im Zip-Format herunterzuladen.