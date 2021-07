Verdi will Streikgeld für Amazon-Beschäftigte aufbessern

Die Gewerkschaft kündigte weitere spontane Streiks in nächster Zeit an.

Im langwierigen Tarifstreit zwischen dem Online-Händler Amazon und der deutschen Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wappnen sich beide Seiten für die Weihnachtszeit. In den nächsten beiden Kalenderwochen zahle Amazon ein Antrittsgeld von je 100 Euro, um Arbeitende bei Laune zu halten, berichtete die „ Sächsische Zeitung“ am Donnerstag unter Berufung auf Verdi.

Gewerkschaftsfachsekretär Thomas Schneider kündigte an, Verdi wolle ihrerseits „beim Streikgeld nachlegen“.

Amazon beabsichtige, Mitarbeitern in den Logistikzentren in diesem Jahr einen „Bonus in der Weihnachtszeit“ anzubieten, bestätigte die in München ansässige Deutschland-Zentrale des Internetriesen der Zeitung. Für jede voll gearbeitete Schicht soll es demnach „eine Prämie von zehn bis 20 Euro“ geben.