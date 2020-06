Verkehrsunfall: Brasilianer stirbt beim Ingress-Spielen

Anfang Februar starb ebenfalls ein Ingress-Agent in Deutschland. Der 51-jährige, der unter dem Namen AGAKHAN in Ingress aktiv war, dürfte allerdings beim Geocaching umgekommen sein. Die Polizei hat den leblosen Körper unter einer Brücke in Hannover entdeckt, der Mann dürfte beim Geocaching ausgerutscht sein. In Gedenken an AGAKHAN setzte die Hannover Ingress-Community mehr als 1100 Links zu einem Portal, um so einen Stern in die Hannover Innenstadt zu zeichnen. Insgesamt 200 Personen sollen an der Aktion beteiligt gewesen sein.