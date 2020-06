Verleger wollen sich den Web-Giganten nicht unterwerfen

Nach dem Desaster um die Verwertung von Medien-Inhalten via Google News in Deutschland fordert der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) für Österreich ein klar formuliertes Leistungsschutzrecht ohne Schlupflöcher. "Für Österreich darf es keine Option sein, sich dem Monopolisten-Gehabe der Web-Giganten zu unterwerfen", erklärte VÖZ-Präsident Thomas Kralinger am Freitag in einer Aussendung.

"Wir brauchen ein Leistungsschutzrecht, das die Position der rot-weiß-roten Content-Produzenten im Web verbessert und keine Beschäftigungstherapie für Anwälte und Gerichte durch schwammige Formulierungen eröffnet", sagte Kralinger. Die von der deutschen Verwertungsgesellschaft VG Media vertretenen Verlage hatten sich zuletzt dem Druck Googles gebeugt. Der Suchmaschinen-Gigant drohte mit eingeschränkter Darstellung von Presseinhalten, sollten ihm Verlage nicht die unentgeltliche Nutzung ihrer Presseerzeugnisse zugestehen.