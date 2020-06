Verschlüsselter Datenverkehr hat enorm zugenommen

In Europa liegt der Datendurchsatz in verschlüsselten Verbindungen mit 6,1 Prozent in den vergangenen sechs Monaten an vierter Stelle. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren noch 1,5 Prozent. Hier werden die meisten Daten bei YouTube (17,4 Prozent) abgerufen. An zweiter Stelle liegt der Datendurchsatz zu unverschlüsselten Webseiten über das Protokoll http (16,3 Prozent), gefolgt von Daten, die über das File-Sharing-Protokoll Bittorrent (14.7 Prozent) laufen. Der Anteil des verschlüsselten Datenverkehrs über den Mobilfunk nahm von 3,4 auf 6,2 Prozent zu.

In den USA und Kanada fällt die Zunahme nicht ganz so hoch aus. Sie ist von 2,4 Prozent auf 3,8 Prozent des gesamten Datenverkehrs gestiegen und liegen an fünfter Stelle. Dort machen der Video-Dienst Netflix und YouTube den höchsten Datenverkehr aus, gefolgt von Verbindungen über das Webprotokoll http und Bittorrent. Auch in Afrika und Asien hat der verschlüsselte Datenverkehr sowohl im Web als auch im Mobilfunk deutlich zugenommen.