Video: Bussard bringt Flugdrohne zum Absturz

Das über dem Magazine Beach Park in Cambridge, Massachussets in den USA vom Quadcopter selber aufgenommene Video zeigt Luftaufnahmen des Parks und der Stadt. Kurze Zeit später huscht ein Greifvogel am Horizont vorbei, der danach einen Angriff auf die Flugdrohne startet und dieses zum Absturz bringt. Laut Quadcopter-Inhaber Christopher Schmidt, der auch das Video auf YouTube hochgeladen hat, sollen bei der Begegnung weder der Greifvogel noch die Flugdrohne Schaden davon getragen haben. Der Angriff kann in der Wiederholung in Zeitlupe begutachtet werden.