Video: Die Rückkehr der Pizzaratte erobert Instagram

Ein Video, in dem eine Ratte ein großes Stück Pizza hinter sich herschleift, machte einen Großstadt-Nager aus New York 2015 berühmt - nun ist in der US-Metropole erneut eine „Pizza-Ratte“ gesichtet worden. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt eine Ratte, die in der Nähe der Gleise einer U-Bahnstation ein Stück Pizza zieht. Ein Nutzer fragte auf Twitter allerdings, ob diese Szene und die aus dem Herbst 2015 nicht gestellt seien - ob jemand einer Ratte das Stück Pizza also absichtlich zum Fraß hingeworfen habe.