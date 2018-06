Video: Erstes von Robotern geführtes Burger-Restaurant eröffnet

„Wir experimentieren mit Fortbildungsprogrammen für die Mitarbeiter. Fünf Prozent ihrer Arbeitszeit dürfen sie bereits dafür nutzen, um zu lesen. Es gibt auch ein Budget für Bücher“, erklärt Vardakostas. Der Verdienst liegt mit 16 US-Dollar pro Stunde deutlich über jenem von Fast-Food-Ketten. Bei McDonalds USA liegt der durchschnittliche Stundenlohn bei zehn US-Dollar. Mitarbeiter, die Reparaturen und Wartungen durchführen, sollen deutlich mehr erhalten.

Eine Million Dollar pro Maschine

Vorerst will das Start-up kein Franchise-Konzept anbieten oder seine Technologie an Dritte lizenzieren. „Ich will nicht, dass jemand gefrorenes Fleisch in die Maschine legt oder viel mehr verlangt“, so Vardakostas. Stattdessen wolle man selbst kleine Standorte eröffnen. Da die Maschine relativ wenig Platz erfordert, könnte man so auch an Standorten aktiv werden, die anderen Burger-Ketten verwehrt bleibt, beispielsweise Bus-Stationen oder Flughafen-Terminals. Eine Maschine kostet derzeit noch knapp eine Million Dollar und kann 120 Burger pro Stunde produzieren. Diese Zahl will man aber rasch steigern.