Geleaktes Google-Video zeigt völlig neues Design von Gmail, Maps, Photos und Drive

Viel weiß und neue Bedienelemente

Zu sehen sind Design-Entwürfe für die Google-Apps Gmail, Photos, Trips und Drive. Auffallend ist dabei auf den ersten Blick, dass bei der Neugestaltung stark auf schlichte weiße Flächen gesetzt wird. Ebenso wurden einige Bedienelemente im Zuge des Redesigns neu angeordnet.

Beispielsweise wandert in der Android-Ausgabe für Gmail der rote Button zum Verfassen neuer Mails, der bisher unten rechts angezeigt wurde, in die Mitte des Displays, sodass er besser mit dem Daumen erreicht werden kann. Ebenso nimmt das überarbeitete Gmail-Design Anleihen am der alternativen Google-Mail-App Inbox.