Video: Griezmann bejubelt Final-Elfer mit Fortnite-Tanz

Wie Fortnite die Fußball-WM in Russland geprägt hat, darüber haben wir erst vor wenigen Tagen berichtet. Im Finale der Weltmeisterschaft am Sonntag in Moskau konnte man erneut ein Beispiel für das Phänomen des immer öfter abseits der Online-Spiele-Welt auftauchenden Jubels betrachten. Frankreichs Stürmer Antoine Griezmann führte das Tänzchen "Take the L" auf, nachdem er gegen Kroatien per verwandeltem Elfmeter zum 2:1 getroffen hatte.