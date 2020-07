Video On Demand in Österreich am Vormarsch

Bei der Befragung, die im Februar 2015 durchgeführt wurde, landete das Streaming-Service von UPC on Demand mit neun Prozent an erster Stelle, gefolgt von Apple TV und der A1 Videothek, die auf jeweils sieben Prozent Marktanteil kamen. Der vor allen in den USA beliebte und im Herbst in Österreich gestartete Dienst Netflix wird laut der Studie derzeit von sechs Prozent der Österreicher genutzt und liegt dabei mit Sky Online gleichauf.