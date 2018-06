Video: Selbstlenkende Yacht dockt automatisch an

Das Andocken eines Bootes ist für den Kapitän in der Regel eine besondere Herausforderung, bei der viel schiefgehen kann. Volvo hat nun eine selbstständig andockende Yacht gebaut, die sich in so kleine Plätze manövrieren kann, wie es kaum ein Mensch ohne Zwischenfall schaffen würde.

Das System wurde vor wenigen Tagen erstmals im Rahmen des Volvo Ocean Race in Göteburg in Schweden gezeigt. In dem Video ist zu sehen, wie der Kapitän seine Hände vom Steuer nimmt und die Yacht selbstständig das Einparken übernehmen lässt.

Neben Volvo arbeitet auch der italienische Bootsbauer Astra Yacht an einem vergleichbaren System.