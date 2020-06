Viele offene Fragen bei Zuckerbergs Internet für alle

Internet.org sei eins von Zuckerbergs zentralen Projekten, und Facebook habe bereits mehrere hundert Mitarbeiter darauf angesetzt - obwohl es sich vorerst nicht rechnen werde. "Kurzfristig wird Facebook damit keine Gewinne machen. Und langfristig - werden wir sehen", sagt Weasler. Denn die Länder, um die es hier gehe, hätten keine starken Märkte für Online-Werbung. Mit anderen Worten: Die Aussichten für Facebook, mit dem heutigen Geschäftsmodell hohe Nutzerzahlen in Gewinne umzumünzen, sind mau.

Zuckerberg selbst kam zum Mobile World Congress in Barcelona, um bei den Kapitänen der Mobilfunk-Branche für Internet.org zu werben. In diesem Jahr wolle man drei bis fünf Netzbetreiber für Testprojekte ins Boot holen, kündigte er an.

Zuckerberg trete in Barcelona nicht als Bittsteller auf, stellt Facebook klar. "Ich denke nicht, dass es schwer sein wird, jetzt drei bis fünf Mobilfunk-Anbieter als Partner zu finden", sagt Weasler. In diesem Jahr solle das Modell mit ihnen eingefahren werden, "dann wollen wir in großem Stil loslegen". Es sei eine Aufgabe für die nächsten zehn Jahre.