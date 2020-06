Vier Golden Globes für "The Social Network"

Der Facebook-Film kommte bei der Golden Globe Gala, die Sonntag Abend (Ortszeit) in Beverly Hills, Kalifornien verliehen wurden, beachtenswerte Erfolge einfahren. So erhielt der Film die Auszeichnung als bestes Drama uznd Regisseur David Fincher wurde die Auszeichnung für die beste Regiearbeit verliehen. Darüber hinaus wurde der Film für das Drehbuch und für den Soundtrack ausgezeichnet. Letzteres wurde von " Nine Inch Nails" Frontmann Trenz Reznor und dem Musiker Atticus Ross geschrieben. In den Kategorien für den besten Schauspieler und den besten Nebendarsteller musste sich Finchers Werk jedoch geschlagen geben, es bliebt bei den Nominierungen.

"The Social Network" erzählt die Geschichte von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der bei der Entstehung allerdings nicht mitwirkte. Der Produzent des Films Rick Rudin erklärte Backstage: "Ich möchte Mark Zuckerberg und allen bei Facebook für ihre Bereitschaft danken, ihr Leben als Metapher für Kommunikation und zwischenmenschliches Verhalten zur Verfügung zu stellen."

Die "fröhlichste Party Hollywoods"

Die Golden Globe Awards gehören zu den begehrtesten Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen. In den USA sind sie der wichtigste Filmpreis nach den Oscars und der wichtigste Fernsehpreis nach den Emmys. Seit 1944 werden die Trophäen vom Verband der Hollywood-Auslandspresse ( HFPA) vergeben. Über die Gewinner entscheidet eine Gruppe von knapp 100 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten, darunter auch Deutsche wie Elmar Biebl oder Frances Schoenberger.

Preise in Form einer goldenen Erdkugel werden in mittlerweile mehr als 20 Kategorien für Film und Fernsehen vergeben. Die Verleihungszeremonie findet traditionell im Rahmen eines Gala-Dinners statt, das als "fröhlichste Party Hollywoods" gilt.

