Virales Furz-Video kostet US-Wachmann den Job

Seinen neu erlangten Ruhm will der Wachmann, der sich im Netz nun „Paul Flart“ nennt, zu Geld machen. Gegenüber Vice kündigte er an, dass er daran denke Merchandising-Artikel zu verkaufen (Furzkissen?) und Furz-Wettbewerbe zu veranstalten. "Wir leben in einer Gesellschaft in der Popularität sehr kurzlebig ist", wird er zitiert: Er müsse nun schnell handeln.