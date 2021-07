Wahlkampf im Web: "Parteien machen viel falsch"

Neben Plakaten, Inseraten, Veranstaltungen und Werbegeschenken darf im Jahr 2013 im Wahlkampf auch eines auf keinen Fall fehlen: Der Einsatz von Social Media. Alle neun Parteien, die am 29. September dieses Jahres bundesweit bei der Nationalratswahl antreten werden, sind in sozialen Netzwerken aktiv und machen den diesjährigen Nationalratswahlkampf zum ersten in Österreich, bei dem auch online um jede einzelne Wählerstimme gekämpft wird.

„Man kann seit Obama ganz sicher sagen, dass soziale Medien enormen Einfluss auf das Abschneiden von Parteien haben können", meint Heinz Wittenbrink, Medienexperte der FH Joanneum, gegenüber der futurezone. Der österreichische Traum vom erfolgreichen amerikanischen Wahlkampf, lässt sich dennoch nicht so einfach verwirklichen. Werbe- und Kommunikationsstrategien, die den Parteien seit jeher bekannt sind und in Massenmedien funktionieren, erweisen sich in sozialen Netzwerken oft als Flop. Dazu komme, dass man in Österreich aus demographischen und aus Budgetgründen nicht sehr experimentierfreudig sei, meint Digital Affairs-Geschäftsführerin Judith Denkmayr.

Viel Nachholbedarf

Aus der Sicht von Karim Bannour, Geschäftsführer der Agentur viermalvier.at, waren Obamas Wahlkämpfe stark geprägt von der Involvierung der Wähler, vom Fundraising über das Agenda-Setting bis zur finalen Mobilisierung der Nachbarn. „Alles ging von lokalen Zellen aus, jeder der Aktivisten hatte das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. Davon waren wir in Österreich noch nie so weit weg wie heute". Um Wähler zu Multiplikatoren zu machen, gelte es „bereits vor dem Wahlkampf genau hinzuhören, was die Menschen bewegt und sie vor allem beim Agenda-Setting ernst zu nehmen", so der Social-Media-Experte weiter. Berücksichtigt werden muss auch „die in Österreich viel hierarchischere und ausgeprägtere Parteikultur sowie die völlig andere Medienkultur. So etwas wie Obama es geschafft hat, ist nur schwer in Österreich möglich".

Dazu komme, dass die Parteien in den vergangenen Jahren nicht viel dazugelernt hätten. „Leider hat sich seit dem Nationalratswahlkampf 2008 nicht viel geändert. Die österreichischen Parteien begreifen Social Media immer noch nur als lästige Pflichtaufgabe und nicht als ernstzunehmendes Medium, um mit Wählern in Kontakt zu treten“, erklärt Bannour. Social Media werde im Wahlkampf zwar punktuell stärker eingesetzt, aber leider oft falsch. So würden die Parteien oft den Fehler machen, einfach eine Pressemeldung und parteibuchkonforme Aussage nach der anderen rauszuschießen. „So etwas funktioniert auf Facebook und Twitter aber nicht."