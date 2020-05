Walking Dead: 4K-Zombies an Wiener Straßenbahn-Station

Wer sich selbst ein Bild von der ungewöhnlichen Aktion machen will, hat am Dienstag ind Mittwoch von 10 bis 18 Uhr Gelegenheit dazu. So kann man auch ein Bild von sich mit den Zombies machen lassen. Die 5. Staffel von The Walking Dead startet am 12. Oktober auf dem US-Sender AMC, in Österreich wird die Serie ab dem 13. Oktober auf Fox ausgestrahlt.