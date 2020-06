Warner Music und Shazam suchen per App nach Popstars

"Wir wissen durch die Abfragen unserer User in der Tat schon vor Radiostationen und Verkaufscharts, ob ein Song ein Hit oder eine unbekannte Band erfolgreich wird", meinte Shazam-Technologie-Chef Jason Titus beim Besuch der futurezone im Londoner Hauptquartier von Shazam. "Mittlerweile ist es so, dass viele Radiostationen erst Musik spielen, wenn sie in den Shazam-Charts auftaucht. Mit aufsteigenden Musikern von Anfang zusammenzuarbeiten und schnell auf derartige Trends zu reagieren, macht einen wesentlichen Teil unseres Erfolgs aus", so Titus damals.



Das Traditionslabel Warner will nun offenbar von diesem Insiderwissen profitieren.