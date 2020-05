We Are Developers: Noch Restkarten verfügbar

Am 11. Juni geht auf der Burg Perchtoldsdorf, nahe bei Wien, erstmals die Entwicklerkonferenz "We Are Developers" über die Bühne. Mehr als 200 Web- und Mobile-Entwickler werden am ungewöhnlichen Veranstaltungsort erwartet, die dort über Trends wie Location-Based Services, Internet-of-Things (IoT) bis hin zu Open Source als Geschäftsmodell diskutieren werden. Der Kartenvorverkauf ist bereits im Gange, einige Restkarten sind zu je 59 Euro pro Stück noch verfügbar.