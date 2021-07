Web-Trends 2011: Sozialer, nischiger, grüner

2011 ist, einmal abgesehen von Google+, keine große Plattform entstanden. Vielmehr ging es der großen Mehrheit der Web-Dienste darum, sich es in Online-Netzwerken und auf Smartphones gemütlich zu machen und zur Nummer Eins in ihrer Nische (Foto, Speicher, Musik, Urlaub, Games, News, etc.) zu werden. Bevorzugtes Geschäftsmodell: Freemium. Einige der Dienste (siehe Punkt 9) haben es sogar soweit gebracht, in ihrer Sparte selbst als Technologie-Plattform für andere Services wahrgenommen zu werden. Und eine kleine Randbemerkung: Beim Design dürfte die Farbe Grün immer beliebter werden (z.B. Evernote, Spotify, Groupon, WhatsApp).

1. Gefällt mir, gefällt mir nicht, gefällt mir, gefällt mir nicht,...

Der Like-Button, der Twitter-Hashtag #fail und Googles +1 haben uns auf den Geschmack gebracht, 2011 sollte nun alles und jeder zum Zwecke der besseren Vermarktung bewertet werden: Digg-Gründer Kevin Roses neue Smartphone-App Oink (“Rate the adventure!”) schlägt dabei in die gleiche Kerbe wie das Berliner Start-up Amen (“The best and worst of everything”). Auf die Spitze trieb die Bewerterei aber der kontroverse US-Dienst Klout, der den Einfluss von Internetnutzern auf andere anhand ihrer Social-Media-Aktivitäten (Twitter-Follower etc.) messen will. Wie lange sich Doktoren, Cafés und Pastagerichte die Online-Scores gefallen lassen, wird sich wohl 2012 weisen.

2. Schnappschuss-App killed the Digicam

Keine Überraschung: Seit Handys mit fünf, acht oder manchmal sogar mehr Megapixel daherkommen, müssen Canon, Nikon und Co. dabei zusehen, wie ihre Digicam-Absatzzahlen dahinschmelzen. Hand in Hand geht das mit dem Aufstieg von Foto-Apps, allen voran