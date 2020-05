Website der US-Armee nach Angriff stillgelegt

Unbekannte hätten den Internet-Dienstleister der US Army attackiert, teilte der Sprecher, Brigadegeneral Malcolm Frost, am Montag mit. Die Website der Armee sei deshalb vorsichtshalber abgeschaltet worden. Sie soll am Abend wieder online gegangen sein, Dienstagmorgen war sie allerdings nicht zu erreichen. Über die Urheber der Attacke machte das Militär keine Angaben.