Webvideopreise für "Tubeclash" und Kelly Misses Vlog

Comedyvideos, ein aufwendiger Animationsfilm und Alltagsgeschichten zählen zu den Internetvideos des Jahres. Sie wurden am Samstagabend in Düsseldorf mit dem Webvideopreis 2015 ausgezeichnet. Als Video des Jahres wurde der animierte Film „Tubeclash“ prämiert. Darin treten eine Reihe bekannter Videomacher als Comicfiguren auf einer fernen Insel gegeneinander an.