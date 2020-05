Weihnachten: Online-Einkäufe sind weniger impulsiv

Weltweit werden nach Zahlen von Euromonitor International knapp 200 Mrd. Dollar (145 Mrd. Euro) mit Süßigkeiten umgesetzt. Auf Online entfallen davon nur 0,9 Prozent, gleich viel wie auf Automaten. Dabei wird international mit einem starken Anstieg der Lebensmitteleinkäufe über das Internet gerechnet, die Süßwarenbranche muss darum kämpfen, mitzuhalten.

Kleine Displays am Handy erschweren es dem Handel weiter, die Konsumenten zum spontanen Kauf von Süßigkeiten zu verführen. Dafür kann man sie auf den mobilen Geräten zu lokalen Angeboten verführen. Laut Reuters will Mondelez International 10 Prozent seines globalen Marketingbudgets, das 2012 1,8 Mrd. Dollar betrug, in mobile Projekte investieren. So gab es einen Test, Kupons für einen Kaugummikauf in einem Geschäft in der Nähe des Mobiltelefons zu versenden.

Wahrscheinlich müssten die Süßwarenfirmen erst die Kaufgewohnheiten der Konsumenten verändern, meint Anthony Hopper, Chef der Werbeagentur Lowe Open. Es werde aber wohl nicht einfach, jemanden der bisher ab und zu für sich eine kleine Schokolade kaufte dazu zu bringen, für die Familie eine Großpackung in den digitalen Warenkorb zu legen.