Weitere Bitcoin-Website macht nach "Bankraub" dicht

Da der Bitcoins-Kurs stark schwankt, hatten erste Finanzjongleure das virtuelle Geld deshalb als Spekulationsobjekt für sich entdeckt. Manche Händler akzeptieren Bitcoins mittlerweile auch direkt. Beim großen US-Onlinehändler Overstock.com können Kunden seit knapp zwei Monaten mit der digitalen Währung zahlen. Seitdem haben 4300 Kunden mit Bitcoins Waren im Wert von einer Million Dollar (730 000 Euro) gekauft. „Wir hatten nicht erwartet, diese Marke so früh zu knacken“, erklärte Firmenchef Patrick Byrne am Dienstag.

In mehreren Staaten, darunter Russland und China, wurde der Handel mit Bitcoins gesetzlich stark eingeschränkt. Die japanische Wirtschaftszeitung „Nikkei“ berichtete am Mittwoch, die Regierung in Tokio plane eine Regulierung der Internet-Währung. Demnach soll Bitcoin als Handelsware definiert werden. Transaktionen mit der Währung würden somit besteuert. Außerdem sollen der Zeitung zufolge für Banken und andere Finanzdienstleister Beschränkungen für den Umgang mit Bitcoins erlassen werden.