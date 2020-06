Weitere Madonna-Songs illegal veröffentlicht

In einem Interview der britischen Zeitung „The Guardian“ rechtfertigte sie ihren emotionalen Ausbruch: „Ich will nicht beunruhigend klingen, aber so habe ich mich gefühlt.“ Der Diebstahl ihrer künstlerischen Arbeit sei vernichtend, sagte Madonna.

Als Reaktion auf die illegal durchgesickerten Demos veröffentlichte Madonna vorzeitig sechs ihrer neuen Lieder als kostenpflichtige Downloads bei iTunes. Die Songs stürmten in 36 Ländern auf Anhieb die Spitzen der iTunes-Charts. Das sei ein Wunder, sagte Madonna dem „ Guardian“.

Zum neuesten Leak nahm Madonna zunächst nicht öffentlich Stellung. Eine versteckte Botschaft könnte ihr Instagram-Post von Heiligabend sein. „Der Weihnachtsmann kam dieses Jahr früh“, schrieb der Popstar.