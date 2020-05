Weitere US-Einzelhändler von Cyberangriff betroffen

Neiman Marcus hatte am am Freitag mitgeteilt, von einem Angriff betroffen zu sein. Von der Attacke dürften rund eine Million Kunden betroffen sein, berichtet das „Wall Street Journal“ am Sonntag (Artikel kostenpflichtig). Nach dem gigantischen Datenleck beim Discounter Target ist das Ausmaß der Attacke damit geringer als befürchtet. Zugleich schrieb das „ Wall Street Journal“ - das die Zahl am Wochenende unter Berufung auf informierte Personen nannte, die Dimension könnte mit fortschreitender Untersuchung auch noch größer werden.

Target hatte am Freitag mitgeteilt, dass Cyberdiebe im Weihnachtsgeschäft Daten von bis zu 70 Millionen Kunden entwendet hatten. Betroffen waren Kredit- und sonstigen Bankkartendaten, Namen, E-Mail- und Lieferadressen sowie Telefonnummern.