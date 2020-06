Weltkulturerbe: Wikipedia startet Petition

Mit einer Petition sucht Wikipedia Unterstützung für seine Bewerbung als „erstes digitales Weltkulturerbe“ der Unesco. Am Montag stellte das von Freiwilligen erstellte Online-Lexikon den Aufruf online. Anlass der Initiative ist das zehnjährige Jubiläum des nicht-kommerziellen Projektes. Ziel sei es, „zu würdigen, was viele Menschen gemeinsam erreicht haben und gleichzeitig den Fortbestand von Wikipedia als freie Wissensplattform sicher zu stellen“, heißt es in dem Aufruf.

Allerdings sind die Hürden hoch. Als Weltkulturerbe zeichnet die Unesco nur Kultur- und Naturstätten aus, für immaterielle Güter gibt es eine eigene Kategorie. Für diese wollen sich die Wikipedia-Macher jedoch ausdrücklich nicht bewerben. „Helfen Sie uns, die Unesco davon zu überzeugen, die Kriterien für die Vergabe des Weltkulturerbe-Status auf das neue, digitale Zeitalter anzuwenden“, heißt es in der Petition. Zudem können sich Projekte nicht selbst bewerben, sondern müssen von Ländern vorgeschlagen werden.