Weltneuheit: HD Austria startet hybride Smart-TV-App

Die Premiere: HD Austria NOW App bringt modernes Fernsehen auf Smart-TVs

SAT-TV-Nutzer hatten bisher nur zwei Möglichkeiten, um auch in den Genuss von zeitversetztem Fernsehen und Video on Demand zu kommen: Kauf eines eigenen Hybrid-Receivers oder mühsames Hin- und Herschalten zwischen unzähligen Apps und Portalen. Mit der brandneuen HD Austria NOW App für Smart-TVs von Samsung ändert sich das schlagartig.

Die innovative App macht zusätzliche Hardware überflüssig und führt linearen und nicht linearen TV-Content perfekt zusammen. SAT-Haushalte empfangen so nicht nur hunderte SAT-TV-Sender und mehr als ein Dutzend Internet-TV-Sender. Sie können auch Sendungen per Knopfdruck neustarten, wiederholen und tausende Filme aus einer Online-Videothek abrufen.

Virtueller SAT-Receiver im Samsung Smart-TV

Technisch betrachtet funktioniert die HD Austria Smart-TV-App wie ein virtueller, hybrider SAT-Receiver. Ohne zusätzliche Hardware steuert man mit einer einzigen Fernbedienung die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche der App, wechselt nahtlos von linearen zu nicht linearen Inhalten und interaktiven Anwendungen.

Die NOW App können HD Austria Kombi Kunden kostenlos auf ihrem Samsung-Smart-TV (ab Baujahr 2016) und auf bis zu fünf mobilen Endgeräten nutzen. Die App ist gratis im Samsung App Store verfügbar.

So einfach starten Sie die Weltneuheit:

HD Austria NOW App aus Samsung App Store auf Smart-TV laden HD Austria NOW App aus dem Google Playstore bzw. Apple App Store auf Smartphone oder Tablet laden In NOW App auf Smartphone oder Tablet einloggen App auf Samsung-Smart-TV-starten QR-Scanner in der mobilen NOW App auswählen – dieser findet sich im Menü unter Einstellungen (QR-Symbol bzw. „Fernseher mit QR-Code verbinden“) QR-Code am Fernseher scannen und fertig!

Weitere Infos zu Österreichs modernstem, hybriden SAT-TV-Erlebnis finden Sie hier.