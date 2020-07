Weltweit schon mehr als 400 US-Drohnen abgestürzt

Mehr als 400 große US-Drohnen sind weltweit nach einem Bericht der „Washington Post“ seit dem Jahr 2001 abgestürzt. Die Zeitung untersuchte für ihren Exklusivbericht mehr als 50 000 Seiten mit Unfallberichten. Demnach hätten die unbemannten Flugzeuge wegen technischer Defekte, menschlichem Versagen, schlechtem Wetter und aus anderen Gründen versagt. Die USA, die Drohnen seit Jahren für Angriffe im Anti-Terror-Kampf und zur Überwachung einsetzen, haben die Maschinen auch für Flüge über bewohnten Gebieten stets als sicher eingestuft. Nach Angaben der „Washington Post“ wurden tödliche Vorfälle bei den untersuchten Abstürzen teilweise nur knapp vermieden.

Dabei seien die Drohnen unter anderem in Häuser, Bauernhöfe oder auf Schnellstraßen gestürzt. In einem Fall habe es über Afghanistan gar einen Zusammenstoß in der Luft mit einem Transportflugzeug der US-Luftwaffe gegeben. Tote habe es dabei zwar nicht gegeben, doch zeigten die Unterlagen, dass in vielen Fällen nur sehr knapp eine Katastrophe abgewendet werden konnte oder die Beteiligten einfach schlicht Glück gehabt hätten.