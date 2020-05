Whatchado wird Business-Dating-Plattform

„ Whatchado ist eine neue Form des Rekrutens, und das hat mich angesprochen“, sagt Ederer, „denn die normale Stellenausschreibung wird es in einigen Jahren nicht mehr geben.“ Die Online-Porträts vermittelten Emotion, man bekomme schnell einen Eindruck und ein Gefühl von der Firma und vom Job – „das kann eine Stellenanzeige nicht vermitteln“, so Ederer.

Nationalbank-Präsident Raidl wurde von seinem jüngsten Sohn überzeugt, bei Whatchado einzusteigen. „Ich erlebe, wie schwer es ist, in Österreich einen Kredit zu bekommen“, so Raidl. „Aber solche Leute können keinen Kredit nehmen, bei dem die Zinsuhr tickt. Das geht gar nicht.“ Raidl sieht sich nicht als Wohltäter, sondern als Geschäftsmann, der auch etwas verdienen will - und auch wird, sind er und auch Peter Püspök überzeugt. „Ich bin aus einem Geldverleiher fremden Geldes zum Investierer eigenen Geldes geworden“, so Püspök, der zugibt, dass er gelernt hat, kritisch zu sein und ständig nur die Risken gesehen hat. Seine Risikoaversität habe sich in Risikobewusstsein gewandelt. „Ich finde die Idee gut, denn ich habe immer schon das Personalwesen in den Mittelpunkt gestellt.“