Wie Bill Gates 1994 Netflix und Facebook vorhersagte

Wie Bill Gates Netflix voraussagte

Bill Gates schon zu jener Zeit dem Rest der Bevölkerung einiges an Visionen voraus. Demnach argumentierte er damals im Playboy, wie die Bevölkerung das Internet in der Zukunft einmal nutzen wird: “Wenn du einen Film schauen willst, dann suchst du deinen Film danach aus, was du für andere Filme gerne gesehen hast. Du wirst in der Lage sein diese Information abzurufen. Im Anschluss wirst du einen Film aussuchen und auf Abruf anschauen und dann auch wieder bewerten können.“

Diese Thesen hören sich doch ziemlich stark nach dem Streamingdienst Netflix an. Nur zur Erinnerung: Netflix startete sein Portal im Jahr 2007 – 13 Jahre nach den Aussagen von Gates.