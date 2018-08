Wie eine Frau durch ihr Mugshot-Foto im Internet zum Makeup-Artist wurde

"Jemand hat mir sogar angeboten eine eigene Makeup-Linie zu starten", sagte die 19-jährige Texanerin in einem Interview mit dem Star Telegram über ihre unerwartete und plötzliche Internet-Bekanntheit. Weil sie auf dem Mugshot-Foto makellos geschminkt ist, werde sie laufend nach Makeup-Tipps und Makeup-Tutorials gefragt.

Dass ihr der Umgang mit Makeup nicht fern liegt, erklärt auch ihr Styling auf dem Foto. "Mir war langweilig an dem Abend und ich hab ein Makeup-Tutorial live auf Facebook erstellt", so Perkins. Später sei sie mit Freunden auf eine Party gegangen, wo ihr Auto von einem Polizeibeamten durchsucht wurde. Weil dabei eine geringe Menge Marihuana sichergestellt wurde, ist sie für eine Nacht in Gewahrsam genommen worden.