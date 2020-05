Wie Hacker tausende Nacktfotos gestohlen haben

Während Photobucket bei den Nutzern aufgrund der damals noch innovativen Sharing-Funktionen beliebt war, schätzten einige Angreifer die Plattform, da sie für Fusking anfällig ist. Auf Imageboards werden oftmals Bilder geteilt und Anfragen für bestimmte Nutzer gemacht. Auf diesen Seiten verbreiteten sich auch die geleakten Nacktbilder von Hollywood-Stars, auch bekannt als "Fapgate", sowie tausende über einen Hack gesammelte Snapchat-Fotos. Um einfacher an den Account und die Bilder zu kommen, wird auch Social Engineering eingesetzt. So kommen die Angreifer an ganze Dossiers mit persönlichen Details, sogenannte Fulz, mit denen man an das Passwort des Accounts gelangen kann.