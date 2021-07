Wie sich Fake News in Österreich und Deutschland verbreiten

"Spitze des Eisberges"

Welchen Ursprung die Geschichten haben, ist meist unklar. In einem großen Teil der Fälle ließ sich aber nachweisen, dass sich diese wie bei „stiller Post“ über soziale Medien wie Facebook oder WhatsApp weiterverbreitet haben. Ein Beispiel dafür: Tatjana Festerling, eine der führenden Personen der deutschen Pegida, warnte, dass es Fälle von Tuberkulose in einem Dresdner Krankenhaus geben soll. Als Beweis veröffentlichte sie auf Facebook ein Foto von Zelten vor dem Krankenhaus. Diese waren aber für eine Einweihungsfeier eines neuen Gebäudes vorgesehen, die das Krankenhaus wenig später feiern wollte. „Es gibt irgendein Geschehen und es wird dann eine Geschichte daraus gemacht“, so Helm.

Aus dem Netz zusammenkopiert

Gerüchte

Vergewaltigung

Gerüchte

Helm

Österreich

FPÖ

Telekom Austria

Gerücht

AfD

FPÖ

CDU

NPD

Insbesondere rechtspopulistische Parteien greifen dieimmer wieder auf und tragen so zu ihrer Verbreitung bei. Dabei macht man sich hin und wieder auch selbst lächerlich. So fragte ein AfD-Politiker in einer kleinen Anfrage, ob es einedurch einen Asylwerber im Maxim-Gorki-Park gab. Die Antwort kam prompt: Es gibt gar keinen Maxim-Gorki-Park. „Die Parteien haben sich dienicht unbedingt ausgedacht, aber oftmals prominent platziert“, erklärt. Hier spielt auchwegen dereine nicht unwesentliche Rolle. So fragte die FPÖ in parlamentarischen Anfragen nach , ob Flüchtlinge von der „Mobiltelefone kostenlos zur Verfügung gestellt bekamen / bekommen“ (ein, das in verschiedenen Formen immer wieder widerlegt wurde ) oder ob Flüchtlingshelfer am Westbahnhof „bezahlte Promotoren“ waren. Im Parteien-Ranking liegt die deutschevor der, dersowie der