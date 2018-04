Wie Youtube erkennt, ob Videos gegen Regeln verstoßen

Auf YouTube-Channels, die sich an Kleinkinder richten, waren etwa Videos zu finden, die beliebte Charaktere bei extrem gewalttätigen und sexuellen Handlungen zeigen. In der Kinder-App von Youtube sind beispielsweise in den Suchergebnissen sowie in den Video-Empfehlungen am Ende von Videos regelmäßig Beiträge aufgetaucht, die Kindern ein abstruses Weltbild und Verschwörungstheorien vermitteln: Etwa, dass Reptilien die Erde beherrschen, die Erde eigentlich flach ist und die Mondlandung nie stattgefunden hat.