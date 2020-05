Wien bekommt 350 neue WLAN-Hotspots

Derzeit gibt es in Wien 80 WLAN-Hotspots. Diese sollen in den kommenden Monaten massiv ausgebaut werden, sodass am Ende des Jahrs insgesamt rund 350 solcher öffentlicher Gratis-Hotspots den Internetnutzern zur Verfügung stehen.

Ausgewählt werden die Standorte nach Besucherfrequenz, die etwa durch Touristen hohe Nutzerzahlen versprechen. Laut orf.at sollen beispielsweise die Fußgängerzone Favoritenstraße und der Naschmarkt mit öffentlichen WLAN ausgestattet werden. Kommendes Jahr sollen noch einmal rund 50 Hotspot-Standorte hinzukommen. Auch das Login-Prozedere soll künftig vereinfacht werden. So werde man in Zukunft nur mehr die Nutzungsbedingungen akzeptieren müssen um kostenlos im Internet browsen zu können.