Wien: Gratis-WLAN am Stephansplatz genehmigt

Noch im Frühjahr 2013 werden von der Stadt Wien kostenlose WLAN-Spots am Stephansplatz eingerichtet. Sie werden von der Abteilung "Wien Leuchtet" (MA33) an der Straßenbeleuchtung montiert. Die Finanzierung erfolgt über den 1. Bezirk, die dafür notwendigen 5000 Euro werden aus dem Bezirksbudget entnommen.

"Wenn die Donauinsel das kann, dann können wir das schon lange", sagte die ÖVP-Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel. Die kostenlosen Hotspots werden noch im Frühjahr eingerichtet, wie aus der offiziellen Website der Stadt Wien hervorgeht. Aus dem Rathaus gab es bereits "Grünes Licht". Die zuständige Stadträtin Maria Vassilakou (Grüne) begrüßt die Initiative.

Den WLAN-Spots am Stephansplatz sind Pilotprojekte auf der Donauinsel und beim Rathausplatz vorangegangen. Derzeit sind rund 20 weitere Standorte in Planung. Für die Nutzung des kostenloses WLANs ist allerdings eine Registrierung der Handynummer erforderlich. Danach erhält man per SMS ein Passwort.