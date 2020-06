Wiener Konferenz spürt Haptik im Webzeitalter nach

Die Konferenz, die den Schlusspunkt des vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Projekts "Texture Matters. The Optical and Haptical in Media" darstellt, wagt aber auch einen Blick in die Geschichte der Verbindung zwischen Sehen und Tasten: Schon der österreichische Kunsthistoriker Alois Riegl, der ab 1885 Leiter der Textilsammlung des heutigen MAK war, formulierte die Idee, dass mit visueller Wahrnehmung auch haptische Informationen vermittelt werden können. "Der Gedanke war zu seiner Zeit sehr einflussreich in der Kunst und erlebte dann vor rund 20 Jahren ein Comeback in der Filmwissenschaft", schilderte Herwig.

Beispiele dafür finden sich aber nicht nur in Filmen, die mit extremen Nahaufnahmen arbeiten, sondern auch im Alltag. In beinahe jedem Bekleidungs-Online-Shop kann man inzwischen bis auf Fasern und Details heranzoomen. "So hoffen Hersteller, das fehlende Element des Angreifens im Geschäft zu ersetzen", meinte Herwig. Denn ohne haptische Prüfung des Stoffes kaufe kaum jemand eine Hose oder ein T-Shirt - auch wenn wir laut Herwig immer noch in einer okularzentrischen Gesellschaft leben, in der das Auge vermeintlich alle anderen Sinne dominiert.