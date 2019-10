Wiener nofilter_museum will Instagram-Influencer anlocken

Ehemaliges Kunsthandwerkgeschäft

Erdacht wurde das Konzept von den beiden BWL-Absolventen Petra Scharinger (25) und Nils Peper (29), die gemeinsam mit Architektenteams und Designern (u.a. von der Design University in St. Pölten) 24 interaktive Stationen geschaffen haben, in denen sich Influencer und solche, die es noch werden wollen, ablichten können. Schauplatz ist ein ehemalige asiatisches Kunsthandwerkgeschäft, das man zur Zwischennutzung übernommen hat. Freilich hoffen die Macher darauf, ihr "nofilter_museum" danach weiterführen oder in anderen Städten wiederaufbauen zu können.

"Es ist schade, dass die jungen Leute nur mehr aufs Handy schauen. Da dachten wir, wir könnten diesen Umstand mit Kunst verbinden", so Scharinger. Peper will "vor allem Spaß vermitteln". Denn: "Jugendliche wollen verschiedenen Content createn." Damit sie dies im Rahmen der Laufzeit öfter machen können, sind Adaptierungen bei den Stationen geplant. Derzeit kann man etwa auf einer zitronengelben Schaukel durch die Luft wirbeln oder sich mit pinken Flamingos ablichten. Auch bunt verzierte Cupcakes stehen im oberen von drei Geschoßen bereit, in einem Miniatur-Heißluftballon heißt es virtuell abheben.