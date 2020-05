Wiener Online-Magazin Vangardist stellt eine Mio. Euro auf

New York

"Wir starten noch in diesem Jahr mit zwei eigenen Vangardist-Niederlassungen inund", soWiehl. In einem zweiten Schritt will man 2015 aus eigener Kraft weitere Märkte inunderobern. Für die internationale Expansion werden die Personalressourcen bei dem Männermagazin bis Ende 2014 verdoppelt. Wie bisher vertraut man bei der Umsetzung des Magazins im Web und als Smartphone- und Tablet-App auf eigene Softwarelösungen. Diese sollen unter anderem mit dem New Yorker WerbefachmannBenjamin Posch weiterentwickelt werden.

Dass das von Anfang an rein auf Online- und App-Ausgaben fokussierte Magazin im derzeit schwierigen Umfeld der Medienbranche einen Investor finden konnte, kann als positives Zeichen für die österreichische Start-up-Szene gewertet werden. Vangardist erreicht Wiehl zufolge 200.000 Leser im Jahr, seit einiger Zeit erscheint das Magazin auch in englischer Sprache.