Wikipedia-Admins sind linksliberal mit grünen Zügen

Die Sachwalter des Wikipedia-Wissens sind überwiegend männlich, im Durchschnitt 40 Jahre alt und mehrheitlich "linksliberal mit grünen Zügen" - so lautet das am Freitag veröffentlichte Ergebnis einer Umfrage des Projekts Wiki-Watch an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. An der Erhebung beteiligten sich 56 der insgesamt 281 "Admins", die bei der deutschsprachigen Wikipedia aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Sie können Artikel für nicht registrierte Nutzer sperren, getätigte Änderungen rückgängig machen oder auffälligen Nutzer die Bearbeitungsrechte für Artikel entziehen.

92,5 Prozent der Befragten waren männlichen. Die führenden Wikipedianer verbringen der Umfrage zufolge täglich mehr als zwei Stunden in der Online-Enzyklopädie - der Schnitt liegt bei 40 Minuten. Zwar gaben 62 Prozent der Befragten an, dass ihnen ihre Tätigkeit Spaß mache - aber 38 Prozent sind demnach eher grummelig dabei. So hätten zahlreiche Admins den Umgangston innerhalb des Wikipedia-Projekts als "unterirdisch" kritisiert. So gehe zu viel Energie für Grundsatzdiskussionen drauf.

(dpa)