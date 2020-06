Wikipedia-App setzt auf OpenStreetMap

Nach Foursquare und Apple setzt nun auch die Wikipedia auf den freien Kartendienst OpenStreetMap. Bei den am Donnerstag präsentierten jüngsten Versionen der Wikipedia-App für Android und iOS komme statt Google Maps nun OpenStreetMap zum Einsatz, teilte die Wikimedia Foundation am Donnerstag in ihrem Blog mit.

Google hatte vor kurzem damit begonnen, ab 25.000 Klicks pro Tag Gebühren für Abfragen bei Google Maps zu verrechnen. Wohl auch deshalb