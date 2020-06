Wikipedia bringt "Love"-Button

Die englischsprachige Ausgabe der Online-Enzyklopädie Wikipedia wird ab Mittwoch einen "Love"-Button in ihr Angebot integrieren. Damit soll Besuchern der Seite die Möglichkeit gegeben werden, Autoren Lob und Anerkennung zukommen zu lassen, teilte die WikiMedia-Foundation am Freitag in einem Blog-Eintrag mit.

Die Funktion wird bereits auf einer Test-Seite der Wikipedia eingesetzt. Der WikiLove-Button ähnelt in seinen Grundzügen dem "Like"-Button des Online-Netzwerkes Facebook. Er bietet seinen Nutzern aber weit mehr Möglichkeiten. So können Autoren etwa virtuelle Biere oder Kekse spendiert oder Textnachrichten übermittelt werden.

Eine Umfrage unter Wikipedia-Autoren habe ergeben, dass Komplimente und Anerkennung zur Mitarbeit an der Online-Enzyklopädie anregen würden, so die WikiMedia-Foundation. Der WikiLove-Button mache es einfach, Lob zu spenden und so die Autoren zu motivieren.