Wikipedia-Eintrag zum Song Contest wurde manipuliert

Gewonnen hat am Ende jedoch der schwedische Sänger Måns Zelmerlöw mit seinem Popsong „Heroes“. Er galt von Anfang an als Favorit. Bei der Fernsehshow in Wien siegte der Popsong „Heroes“ deutlich vor Russland und Italien, er folgt damit auf die Ballade „Rise Like A Phoenix“ der österreichischen Bart-Dragqueen Conchita Wurst.

Am Sonntag wurde der Wikipedia-Eintrag von Moderatoren auch angepasst, es scheint jetzt der „richtige“ Sieger auf.