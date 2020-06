Wikipedia plant Büro in Indien

Wikimedia, die Organisation, die hinter der Online-Enzyklopädie Wikipedia steht, will in den nächsten Monaten eine Außenstelle mit zwei bis vier Mitarbeitern in Indien eröffnen. Derzeit sei man noch auf der Suche nach einem geeigneten Standort. "Es gibt in Indien viel Begeisterung für Wikimedia, eine starke Nutzergemeinde und eine allgemeine Verbundenheit zu freiem Wissen", so Barry Newstead, Entwicklungsleiter von Wikimedia, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Details zu diesem Vorhaben will Jimmy Wales, Mitbegründer der Non-Profit-Organisation Wikimedia, im Sonntag in Mumbai bekanntgeben.

Im Rahmen der Wikimedia-Projekte verfassen Freiwillige Texte, die unter einer freien Lizenz stehen. Das bekannteste Projekt der Wikimedia-Foundation ist das Online-Lexikon Wikipedia, das im Jänner 2001 gegründet wurde und mittlerweile in 270 Sprachen verfügbar ist. Die englischsprachige Wikipedia umfasst derzeit über drei Millionen, die deutschsprachige Wikipedia über eine Million Artikel.

(futurezone)