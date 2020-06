Windows-10-Hintergrundbild stammt von Österreicher

Wie unter anderem ORF.at berichtete, wurde eines der offiziellen Hintergrundbilder von Windows 10 von einem Österreicher aufgenommen. Es zeigt einen Blick auf Salzburger Berge und wurde von dem Bundesheer-Offizier Franz Pritz bei einer Skitour aufgenommen.

Vertrieben wird es von der Bildagentur Getty Images, mit der Pritz einen Vertrag hat. Dass das Bild von Microsoft ausgewählt wurde, hat der Salzburger laut ORF.at zufällig im Netz entdeckt.

Microsoft selbst sei mit Pritz noch nicht in Kontakt getreten, heißt es bei ORF.at. Vom Erlös will sich der Fotograf einen Urlaub in den USA leisten.

Auf den Markt kommen wird das neue Windows-Betriebssystem voraussichtlich im August. Nutzer, die bereits Windows 7 oder 8 nutzen, wird ein kostenloses Upgrade bereitgestellt.