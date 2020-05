Woody Allen bereut Deal mit Amazon

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Hollywoodstar Woody Allen eine Serie exklusiv für Amazon produzieren wird. Das halbstündige Format soll auf Amazons Prime Instant Video-Dienst zu sehen sein. Soweit, so innovativ. Doch nun scheint sich Woody Allen doch nicht mehr so sicher zu sein, auf welchen Deal er sich mit Amazon eingelassen hat. In einem Interview im Rahmen des derzeit in Cannes stattfindenden Filmfestivals sagte der Regisseur offenbar, dass er die Zusammenarbeit mit Amazon bereue.

Er wisse nicht einmal, was Streaming überhaupt sei, so Allen. Er habe davor auch gar nie von Amazon gehört. Zumindest räumte er aber ein, dass die Leute von Amazon “sehr nett” gewesen seien, weshalb er wohl auch der Zusammenarbeit zugestimmt habe.