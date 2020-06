Woody Allen wird für Amazon Fernsehserie entwickeln

Der Online-Einzelhändler Amazon hat sich als Streaming-Anbieter inzwischen auch zu einer Große im Filmgeschäft entwickelt und betreibt ein eigenes Filmstudio. Seit Herbst bietet das Unternehmen auch in Deutschland seine Box Amazon Fire TV an, die Filme, TV-Sendungen und Inhalte aus Mediatheken in die Wohnzimmer streamt. Vor allem mit exklusiven Inhalten will sich Amazon von der Konkurrenz abheben. Erst am Montag räumte Amazon Studios bei den Golden Globes ab. Mit der Eigenproduktion "Transparent" wurde erstmals in der Kategorie Serie eine Online-Produktion mit der Trophäe geehrt.